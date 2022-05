EN DIRECT - Suivez le match Laval - Red Star et les festivités de la montée en Ligue 2

C'est une soirée de football exceptionnelle à suivre sur France Bleu Mayenne dès 17h30. Le Stade Lavallois reçoit le Red Star (33e journée de National, 18h30), pour son dernier match à domicile. La donne est simple : les Tango sont déjà assurés de monter en Ligue 2 la saison prochaine. Mais ils peuvent remporter le titre de champion de National dès ce soir, si le FC Annecy ne gagne pas son duel face à Bourg-en-Bresse. La rencontre face au Red Star (11e de National) se joue devant près de 10.000 spectateurs.

Et à soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel sur France Bleu Mayenne, la radio historique du Stade Lavallois : Gildas Menguy et Ulrich Le Pen aux commentaires, Alexandre Frémont dans les tribunes de Le Basser au plus près des supporters, avec Sarah Kilens et Ewen. Selma Riche est en direct de la Fan Zone.

18h32 : le Red Star refroidit l'ambiance avec une ouverture du score signée Moussa Guel (0-1)

18h30 : l'entrée des joueurs sur la pelouse !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

18h20 : à dix minutes du coup d'envoi le Laval Crew déploie une banderole en clin d'œil à la Ligue 2 : "Laval is back" !

La banderole déployée par le Laval Crew © Radio France - Martin Cotta

17h59 : La composition du Stade Lavallois est tombée. Du changement en défense avec la titularisation de Maxence Carlier à la place de Bryan Goncalves (suspendu). Ryan Ferhaoui est aligné à la place de Jordan Adéoti au milieu de terrain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h33 : les portes du stade Francis Le Basser s'ouvrent au public. Ils vont découvrir une pelouse exceptionnelle !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h15 : l'ambiance monte partout dans Laval et aux entrées du Stade Francis Le Basser.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h Les supporters arrivent dans la ville et admirent la vitrine de France Bleu Mayenne