EN DIRECT - Suivez le match Le Mans FC - Niort de la 12e journée de Ligue 2

Le Mans, France

Pour la douzième journée de Ligue 2, Le Mans FC accueille ce soir au MMArena les Chamois niortais. Derniers du classement avec 2 victoires et 6 points sur les 11 premières journées, les Manceaux ont néamoins engrangé ces deux succès sur leurs quatre derniers matchs à domicile. Ils tenteront donc de glaner encore quelques points face à cette solide équipe de Ligue 2, réputée dure et physique, mais qui n'est pas au mieux de sa forme : Niort n'a plus gagné en championnat depuis le 30 août.

Un match à vivre en direct et en intégralité depuis le MMArena en cliquant sur play ci-dessous :