EN DIRECT : Suivez le match Montpellier - Stade Rennais

Toujours en course pour les places européennes, le Stade Rennais se déplace à Montpellier au stade de la Mosson dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un match au combien important après le match nul de Lille hier sur la pelouse d'Auxerre (1-1), et le choc entre l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Suivez l'avant-match dès 16h45 et le match en direct sur France Bleu Armorique dès 17h05.

ⓘ Publicité

Suivez la rencontre en direct

loading

Le groupe Rennais pour le match à Montpellier

GARDIENS : Alemdar, Mandanda, Salin

DÉFENSEURS : Spence, Traoré, Belocian, Omari, Rodon, Wooh, Theate, Meling

MILIEUX : Santamaria, Ugochukwu, Bourigeaud, Majer, Tait

ATTAQUANTS : Doku, Gouiri, Kalimuendo, Salah, Toko Ekambi

Vivez la rencontre minute par minute

loading