EN DIRECT - Suivez le match Stade Rennais - Strasbourg sur France Bleu Armorique

Avant la 29e journée de Ligue 1, et à l'heure d'affronter Strasbourg à 15h ce dimanche au Roazhon Park, le Stade Rennais est à six points de la cinquième place, son objectif affiché en début de saison. Les Rouge et Noir vont devoir se racheter aux yeux de leurs supporters, eux qui restent sur une série de six défaites consécutives toutes compétitions confondues. Suivez cette rencontre avec les commentaires de François Rauzy et Julien Bougherra (Journal Rennes Sport- JRS).

Le direct radio

Le match action par action

Les résultats de la 29e journée