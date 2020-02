EN DIRECT - Suivez le quart de finale de Coupe de France historique entre le SAS Epinal et Saint-Etienne

Nancy, France

Le match de l'année pour le SAS Epinal. Les Vosgiens, pensionnaires de N2, la quatrième division, reçoivent l'AS Saint-Etienne (L1) en quart de finale de la Coupe de France ce jeudi au stade Marcel-Picot. C'est la première fois qu'Epinal atteint ce niveau de la compétition après avoir éliminé Sochaux (L2), la Saint-Pierroise (R1) ou encore le Losc (L1) au tour précédent.

Le SAS pourra compter sur plus de 12.000 spectateurs au stade Picot pour cette affiche historique entre les deux clubs. Epinal privé de Léonard, suspendu et de Tango, blessé. En face, cascade d'absents à Saint-Etienne avec Nordin, Hamouma, Monnet-Paquet, Youssouf, Khazri, Boudebouz, Aholou et Cabaye.

Suivez le match du SAS Epinal en direct dès 20h30, coup d'envoi à 21 heures

Revivez l'épopée du SAS Epinal en vidéo