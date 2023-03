DIRECT - Coupe de France : le FC Annecy marque un incroyable deuxième but et mène 2-1 face à l'OM

Quel retournement de situation ! Après une première période un peu difficile, sous les assauts des Marseillais et leur ouverture de score à la 29e minute, 1 à 0. Le FC Annecy a égalisé, à la 56e minute, sur un but, magnifique de Moïse Sahi Dion, en quart de finale de la Coupe de France. Puis, à la 59e, Kévin Mouanga renverse l'OM et marque une dexuième but pour le FC Annecy, qui mène donc 2 à 1 à la 60e minue de jeu.

Actuellement 10e de Ligue 2, les Hauts-Savoyards ne sont peut-être pas favoris face à une équipe de Marseille, 2e de Ligue 1 et brillante lors de sa victoire contre le Paris-Saint-Germain, en 8e de finale. Mais les Hauts-Savoyards sont solides. Dans un stade Vélodrome à guichets fermés , mille supporters des Reds répondent présents pour encourager leur équipe.

📻 Suivez la rencontre OM - FC Annecy, en direct sur France Bleu Pays de Savoie

Commentaires : Richard Vivion, Tommy Cattaneo et Mélanie Tournadre.

Le match, minute par minute

La composition des deux équipes

Avant la rencontre...

Les quarts de finale de Coupe de France

