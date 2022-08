Le Stade Rennais se déplace à Monaco pour la 2e journée de Ligue 1. Après la défaite inaugurale contre Lorient au Roazhon Park, les Rouge et Noir espèrent engranger leurs premiers points en championnat. Suivez le match avec France Bleu Armorique.

EN DIRECT - Suivez AS Monaco - Stade Rennais sur France Bleu Armorique

Après sa défaite face à Lorient lors de la 1ere journée de Ligue 1 au Roazhon Park, le Stade Rennais doit rebondir. Mais les Rouge et Noir se déplacent en principauté, chez un AS Monaco qui reste sur la désillusion de son élimination au 3e tour qualificatif de Ligue des Champions, tout en ayant montré le visage d'une équipe déjà très en avance sur le plan tactique et physique. La tâche s'annonce ardue, d'autant que les Rennais n'ont gagné qu'une fois à Monaco sur leurs douze derniers déplacements en Ligue 1.

Suivez le match avec les commentaires de François Rauzy et de Clément Gavard (So Foot) à partir de 16h45 ce samedi 13 août.

