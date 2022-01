EN DIRECT - Suivez Nancy - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Dans sa compétition fétiche, le Stade Rennais doit se déplacer à Nancy ce dimanche (16h) pour tenter de se qualifier pour les 1/8e de finale de Coupe de France. Sans ses internationaux africains partis à la CAN, et sans sept joueurs touchés par le Covid, Rennes devrait aligner une équipe expérimentale, face un club dans la tourmente, dernier de Ligue 2, et à la recherche d'un entraîneur. Suivez le match sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de Thomas Lavaud et de François Rauzy.

