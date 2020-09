EN DIRECT - Suivez Nîmes - Stade Rennais avec France Bleu Armorique !

M'baye Niang arme une frappe lors de la dernière rencontre entre Rennes et Nîmes au Roazhon Park

Après deux semaines de trêve internationale, le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nîmes. Les Rouge et Noir vont tenter de confirmer les qualités collectives entrevues lors de leurs deux premières rencontres contre Lille et Montpellier. France Bleu Armorique vous fera vivre ce match dès 14h45, pour l'avant-match, puis la rencontre en intégralité à partir de 15h, avec François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match commenté action par action