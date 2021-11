EN DIRECT : Suivez notre soirée spéciale RB Leipzig - PSG sur France Bleu Paris

Sur le papier, c'est le leader de la poule A de Ligue des champions qui se déplace chez le dernier du groupe qui compte 0 point au compteur. Sur le papier donc cette rencontre à Leipzig s'annonce facile mais c'est mal se souvenir du match aller où Paris a bataillé pour venir à bout de la formation actuellement 8ème de Bundesliga (victoire 3 buts à 2).

Cette rencontre entre le PSG et le RB Leipzig s'annonce passionnante et vous allez la suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec notre émission spéciale de 20h à Minuit. Autour de Miguel Derennes on retrouve Eric Rabesandratana, Damien Dole (Libération) et Bruno Salomon qui est lui à la Red bull Arena.