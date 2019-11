EN DIRECT - Suivez Paris FC - AJA, pour la 15e journée de Ligue 2

Paris, France

L'AJ Auxerre est 12e de Ligue 2 et n'a plus gagné depuis le 5 octobre (2-0 contre Le Havre). Les Icaunais n'ont que cinq points de plus au classement que le Paris FC, 19e de Ligue 2. L'adversaire des Auxerrois, ce vendredi, est dans la zone rouge depuis le début de la saison, mais le Paris FC va mieux depuis un mois. Les Parisiens ont pris dix points lors des cinq dernières journées. De meilleures prestations qui s'expliquent aussi par l'apport au milieu de terrain de Jérémy Menez, l'ancien du PSG, est titulaire depuis cinq matches et auteur de deux passes décisives.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20 heures au stade Charléty. À suivre en direct sur France Bleu Auxerre !

