EN DIRECT : suivez PSG - Nice en intégralité sur France Bleu Paris

C'est une belle affiche sur le papier mais au vu des absents au PSG et de la forme de Nice, on peut se demander si cette rencontre va accoucher d'un match XXL ou d'une souris. La question est posée et vous aller avoir la réponse sur France Bleu Paris avec cette confrontation de haut de tableau entre le leader de la L1 et l'OGC.Nice actuel 3ème.

Pour vous faire vivre ce match, vous retrouvez dès 20h55 : Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.

