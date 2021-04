EN DIRECT - Suivez PSG - AS Saint-Etienne en intégralité sur France Bleu Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Etienne pour cette 33e journée de Ligue 1 à un horaire inhabituel : 13 heures. Cet horaire permet au public chinois de profiter de la L1 en prime time. Ce match pourrait permettre au PSG de revenir à un point de Lille en tête du classement, le LOSC a été tenu en échec par Montpellier vendredi soir (1-1). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de Neymar, Paredes et Gueye, suspendus, ainsi que de Marquinhos, Navas et Diallo (blessés). Au match aller, le PSG n'avait pas pu faire mieux qu'un match nul à Saint-Etienne (1-1), Moïse Kean et Romain Hamouma avaient marqué. Côté ASSE, le maintien semble quasi assuré (9 points d'avance sur le barragiste, Nîmes), mais Claude Puel, l’entraîneur, pense qu'il manque encore une victoire pour souffler pour de bon. Écoutez ce match sur France Bleu Paris en intégralité dès 12h30, jusqu'à 15 heures.