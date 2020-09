EN DIRECT - Suivez Rennes - Monaco avec France Bleu Armorique !

Après trois journées de Ligue 1, le Stade Rennais et l'AS Monaco sont invaincus et partagent un bilan commun : deux victoires et un nul pour un total de sept points. Le vainqueur de la rencontre prendra provisoirement la tête du championnat, en attendant le déplacement de Saint-Etienne à Nantes dimanche. La rencontre est à suivre dès 20h45 sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Jean-Marc Mezenge.

Le direct radio

Le match commenté action par action