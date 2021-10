EN DIRECT : suivez Rennes - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Il y a quelques mois, le 9 mai pour être exact, le PSG faisait match nul au Roahzon Park de Rennes (1-1). Une rencontre qui a vu, ce soir-là, le PSG perdre plus que deux points dans la course au titre. Quelques semaines plus tard, Lille sera champion avec un petit d'avance sur le PSG.

Aujourd'hui, la donne a changé, le PSG est déjà pied au plancher dans cette saison 2021-22. Un club qui aujourd'hui va tenter la passe de neuf face à Rennes, une neuvième victoire en neuf matchs de championnat pour ce PSG qui détient un record à 14 victoires consécutives. De son côté, Rennes est une équipe qui performe en coupe d'Europe (Ligue Europa Conférence) mais patine en championnat (2V, 3N, 3D).

Stade Rennais - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Tripy Makonda et Bruno Salomon. On vous attend bien évidement au 01.42.30.10.10