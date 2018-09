Saint-Étienne, France

L'AS Saint-Étienne reçoit le Stade Malherbe de Caen samedi soir à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts n'ont plus gagné depuis le 11 août et la 1re journée de Ligue 1. Avant cette sixième journée de Ligue 1, les Verts sont 14e du championnat et les Normands juste devant à la 13e place au classement.

Suivez la rencontre samedi dès 19 heures sur France Bleu

Commentaires : Rodolphe Montagnier et Frédéric Nicolas

La conférence de presse avant le match

Le Chaudron va retrouver ses kops remplis de supporters samedi. L'ASSE reçoit Caen à 20 heures. Pour le coach Jean-Louis Gasset, c'est un match décisif pour renouer avec la victoire.

"Un stade de football, il faut qu'il soit plein. J'espère qu'on va démarrer samedi comme ça." — Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'AS Saint-Étienne

