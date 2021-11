EN DIRECT : suivez Saint-Etienne - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Quatre jours après la gifle encaissée à Manchester (2-1 défaite face à City), le PSG retrouve son pain quotidien en L1, championnat qu'il domine de la tête et des épaules. Pour la quinzième journée et dans un climat que l'on annonce glaciale (température négative et neige attendue sur Saint-Etienne), Paris défie une équipe stéphanoise avant dernière de L1 mais qui depuis quelques matchs retrouvent le chemin de la victoire.

Cette rencontre est à vivre sur France Bleu Paris avec Pia Clemens à la baguette, Eric Rabesandratana notre consultant, Bruno Salomon à Geoffroy Guichard et vous bien évidement au 01.42.30.10.10.