EN DIRECT - Suivez Stade Brestois - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais retrouve la ferveur des derbys bretons ce dimanche (15h) au stade Francis Le Blé de Brest, avec ses supporters, pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir chercheront à remporter leur première victoire cette saison, avant leur barrage de Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité, avec les commentaires de François Rauzy et de Christophe Penven (TVR).

