EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - AEK Larnaca avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais reçoit Larnaca ce jeudi (21h) au Roazhon Park. Actuellement deuxièmes de leur groupe derrière Fenerbahçe, pour un petit but au goal-average, les Rouge et Noir ont une occasion en or de passer devant les Turcs, qui se déplacent à Cracovie pour affronter le Dynamo Kiev. Il faudra gagner, avec un écart plus important que les Turcs s'ils gagnent aussi, pour aller chercher la 1ere place et une qualification directe pour les 1/8e de finale de la Ligue Europa. Suivez le match avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

ⓘ Publicité

Le direct radio

loading