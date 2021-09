EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Clermont avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais est à la peine en championnat et s'apprête à recevoir un promu, Clermont, ce mercredi soir au Roazhon Park. Victoire obligatoire pour les Rouge et Noir sous peine de plonger dans une crise sportive. Suivez le match avec France Bleu Armorique.

Le match est à suivre en direct et intégralité sur France Bleu Armorique

Match à haut risque pour le Stade Rennais ce mercredi soir au Roazhon Park : les Rouge et Noir reçoivent Clermont avec une obligation de résultat, après leurs trois défaites consécutives en Ligue 1. En face, le promu est séduisant et pointe déjà quatre longueurs devant les hommes de Bruno Genesio après six journées. Au programme de notre soirée sport sur France Bleu Armorique :

Avant-match dès 18h07 avec François Rauzy et Gaël Danic

Emission spéciale Tour de Bretagne depuis Brandivy (Morbihan ) entre 18h30 et 19h

Le match Rennes - Clermont en intégralité dès 19h

