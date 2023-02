EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Clermont Foot avec France Bleu Armorique

Dans une bien mauvaise passe, avec sept défaites en onze matchs depuis la Coupe du Monde, le Stade Rennais doit absolument s'imposer ce dimanche (15h) au Roazhon Park face à Clermont pour la 24e journée de Ligue 1. Pour l'heure les Rennais ne sont plus dans le Top 5 qualificatif pour l'Europe, mais peuvent réaliser une belle opération sur certains poursuivants, comme Lyon, Nice ou Reims, qui ne se sont pas imposés plus tôt dans cette 24e journée. Suivez ce match Rennes-Clermont en direct sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et de Clément Gavard (So Foot).

