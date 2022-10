EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Dynamo Kyiv avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais peut quasiment s'assurer un printemps européen et l'une des trois premières places du groupe B de Ligue Europa, avec la réception ce jeudi soir (21h) du Dynamo Kyiv. En cas de victoire, les Rouge et Noir peuvent mettre leur adversaire du soir, battu lors des deux premières journées, à sept points au classement. Suivez la rencontre sur France Bleu Armorique dès 20h30 avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

