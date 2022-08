EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - FC Lorient avec France Bleu Armorique

La Ligue 1 et le Stade Rennais sont de retour sur France Bleu Armorique. Cette nouvelle saison démarre par un derby breton, avec la réception de Lorient au Roazhon Park ce dimanche à 17h. Ambitieux, les Rennais espèrent faire mieux que la saison dernière, où ils avaient terminé 4e à quelques points du podium. Pour cela, il faudra s'imposer d'entrée face aux Merlus. Suivez le match en direct sur France Bleu Armorique dès 16h45, avec les commentaires de François Rauzy et de Clément Gavard (So Foot).

