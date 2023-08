EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - FC Metz avec France Bleu Armorique

C'est la rentrée des classes pour Bruno Genesio et ses ouailles : le Stade Rennais affronte Metz ce dimanche (17h05) au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1. Ambitieux, les Rouge et Noir espèrent s'imposer d'entrée, après avoir connu des entames de saison difficiles ces dernières années. Suivez la rencontre en direct et intégralité avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic sur France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

Le direct radio

loading

Le match action par action

loading