EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Girondins de Bordeaux avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais veut retrouver le goût de la victoire lors de la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche (13h) pour la 21e journée de Ligue 1. Incapables de gagner en championnat depuis début décembre, les hommes de Bruno Genesio seront tout de même favoris face à des Bordelais en grande difficulté en interne comme sur le pré.

Pour cette rencontre, Rennes sera privé de ses quatre joueurs qui disputent la CAN (Gomis, Traoré, Aguerd et Sulemana), ainsi que de Flavien Tait (blessé) et Romain Salin, absent du groupe annoncé par Bruno Genesio. En cas de victoire, Rennes retrouverait la 4e place du championnat. Suivez ce match sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

Le direct radio

Le film du match