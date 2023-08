EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Le Havre avec France Bleu Armorique

Le week-end dernier, Rennes a obtenu un point précieux du côté de Lens, après sa victoire inaugurale face à Metz pour son entré en lice dans le championnat. C'est un nouveau promu qui se présente face aux Rouge et Noir ce dimanche (13h), le champion de Ligue 2 en titre Le Havre. En cas de victoire par plus d'un but d'écart, Rennes peut prendre la tête du championnat avant la suite de cette 3e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct avec les commentaires de François Rauzy et Pierre-Yves David.

