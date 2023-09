EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Lille OSC avec France Bleu Armorique

Ce samedi (17h), le Stade Rennais retrouve le Roazhon Park après deux semaines de trêve internationale. Les Rouge et Noir, invaincus depuis le début de saison, restent sur trois matchs nuls d'affilée (face à Lens, Le Havre et Brest) et espèrent retrouver le goût de la victoire lors de cette 5e journée de Ligue 1. Face à eux, Lille fait figure d'épouvantail : les Dogues restent sur 8 matchs sans défaite face à nos Bretons, et avaient malmené l'équipe de Bruno Genesio (1-3) la saison dernière au Roazhon Park. Suivez ce match en direct sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et de Romain Salin.

ⓘ Publicité

Le direct radio

loading

Le match action par action

loading