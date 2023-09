EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Maccabi Haïfa avec France Bleu Armorique

Ibrahim Salah avait inscrit le 2e but face au Shakhtar Donetsk la saison dernière avant l'élimination des Rennais en Ligue Europa

C'est le retour de la Ligue Europa au Roazhon Park ! Sept mois après leur élimination contre le Shakhtar Donetsk, les Rouge et Noir retrouvent l'Europe avec la réception des Israëliens du Maccabi Haïfa dans le groupe F de la compétition. Les hommes de Bruno Genesio restent sur quatre matchs nuls de rang en championnat et comptent sur ce match pour lancer une série positive. Suivez la rencontre sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

