EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Montpellier avec France Bleu Armorique !

Après son nul encourageant à Lille (1-1) samedi dernier, le Stade Rennais reçoit Montpellier à 17h au Roazhon Park. Il y a près de six mois, les Rouge et Noir concluaient, sans le savoir, leur saison 2019/2020 à domicile sur une victoire 5-0 contre le même adversaire, devant plus de 24 000 spectateurs. Le contexte a changé et 5000 supporters seulement pourront se rendre au Roazhon Park ce samedi. France Bleu Armorique vous fera vivre ce match particulier dès 16h30, aux abords du stade avec les supporters, puis la rencontre en intégralité à partir de 17h, avec François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match commenté action par action