EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Montpellier avec France Bleu Armorique

Pour la 14e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit Montpellier ce samedi soir (21h) au Roazhon Park, le troisième match consécutif à domicile des Rouge et Noir toutes compétitions confondues. Un match qui peut permettre en cas de victoire aux Rennais d'occuper provisoirement la 2e place du championnat avant les matchs de Lens, Nice et Marseille dimanche. Les Bretons peuvent aussi égaler leur meilleure série d'invincibilité au 21 e siècle s'ils ne perdent pas ce soir. Suivez la rencontre avec les commentaires de François Rauzy et de Thomas Rassouli (Stade Rennais Online) dès 20h45 ce samedi soir sur France Bleu Armorique.

