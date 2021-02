EN DIRECT : Suivez Stade Rennais - OGC Nice avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais reçoit l'OGC Nice ce vendredi soir au Roazhon Park pour la 27e journée de Ligue 1. Deux équipes en manque de points en 2021 et qui chercheront à se relancer lors de cette rencontre. Suivez le match en direct avec France Bleu Armorique.

Le Stade Rennais est en crise de résultats depuis début janvier, les Rouge et Noir auront l'occasion de se remettre à l'endroit ce vendredi soir avec la réception de Nice à 21h au Roazhon Park. Des Aiglons qui sont eux aussi en manque de points, ambitieux en début de saison, mais qui flirtent désormais avec la zone de relégation. Suivez la rencontre sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et Clément Gavard (So Foot).

