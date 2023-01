EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - OGC Nice avec France Bleu Armorique

Les Rouge et Noir retrouvent le Roazhon Park en ce début d'année 2023, avec la réception de Nice pour la 17e journée de Ligue 1. Après leur prestation décevante et la défaite à Reims jeudi dernier, les Rennais doivent rapidement rebondir pour reprendre leur match en avant. Face à eux Nice reste invaincu depuis huit rencontres et doit s'imposer pour rester dans la course à l'Europe. Suivez le match sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

ⓘ Publicité

Le direct radio

loading

Le film du match

loading