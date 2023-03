EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Olympique de Marseille avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais a une occasion en or de se relancer dans la course au podium ce dimanche : les Rouge et Noir reçoivent Marseille au Roazhon Park pour la 26e journée de Ligue 1. Deuxièmes du championnat, les hommes d'Igor Tudor possèdent six points d'avance sur les Rennais avant la rencontre. Rennes peut tout autant recoller que voir l'OM s'éloigner à bonne distance au classement. Marseille vient de subir deux désillusions en une semaine au Vélodrome : défaite face à Paris (0-3) puis élimination en Coupe de France aux tirs au but contre Annecy (Ligue 2).

Suivez l'affiche de cette journée de Ligue 1 en direct sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

