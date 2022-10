EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Olympique Lyonnais avec France Bleu Armorique

Belle affiche ce dimanche (15h) au Roazhon Park pour la 11e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais reçoit Lyon et son nouveau coach, le champion du monde 1998 Laurent Blanc. Les deux équipes sont sur des dynamiques très opposées : Rennes n'a plus perdu depuis dix rencontres toutes compétitions confondues, quand les Lyonnais n'ont plus gagné depuis cinq matchs (dont quatre défaites) en championnat. Suivez le match sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

