EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - PSG avec France Bleu Armorique

C'est l'affiche de clôture de la phase aller de Ligue 1 : le Stade Rennais reçoit le PSG ce dimanche soir (20h45) au Roazhon Park. Sans ses deux joueurs les plus décisifs depuis un an et demi, Benjamin Bourigeaud (suspendu) et Martin Terrier (blessé) ; le match semble déséquilibré sur le papier pour les Rennais, d'autant que Paris enregistre de son côté le retour du meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé, qui avait pris deux semaines de repos après sa brillante Coupe du Monde au Qatar.

Mais les Rennais pourront s'appuyer sur leur forme à domicile (8 victoires de rang en Ligue 1) et sur leur invincibilité depuis 2018 (2 victoires et 1 nul) au Roazhon Park contre Paris pour emmagasiner un peu de confiance avant le coup d'envoi. Suivez ce match en direct avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

