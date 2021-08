EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - RC Lens avec France Bleu Armorique

C'est la rentrée pour le Stade Rennais ! Les Rouge et Noir reçoivent Lens ce dimanche (13h) au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique.

Le Stade Rennais fait son retour en compétition officielle ce dimanche (13h) au Roazhon Park, avec ses supporters, pour la réception de Lens en Ligue 1 (J1). Les Rouge et Noir chercheront à bien démarrer la saison, avant leur barrage de Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité, avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic, notre nouveau consultant foot qui fera sa première sur l'antenne de votre radio.

