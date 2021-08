EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Rosenborg avec France Bleu Armorique

Le parfum de la coupe d'Europe est de retour à Rennes ce jeudi soir : le Stade Rennais dispute son match aller de barrage de Ligue Europa Conférence face aux Norvégiens de Rosenborg. Les Rouge et Noir doivent passer ce barrage pour accéder à la phase de poules de la compétition. Cette rencontre est à suivre en direct et intégralité dès 19h30 sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de François Rauzy et de Clément Gavard (So Foot). A suivre ici même ou grâce à l'application France Bleu !

Le direct radio