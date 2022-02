EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Stade Brestois avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais et le Stade Brestois se disputent un nouveau derby breton ce dimanche (17h) au Roazhon Park. Rennes a besoin de se relancer après des mois de décembre et de janvier compliqués. Suivez la rencontre sur France Bleu Armorique.

Avec quatre défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1, le Stade Rennais a mauvaise mine depuis deux mois. Face aux hommes de Bruno Genesio, le Stade Brestois se présente sans son meilleur buteur et meilleur passeur Romain Faivre, parti en Lyon lors du mercato hivernal. Brest pourrait revenir à trois points de Rennes en cas de victoire. Les Rennais peuvent eux se relancer et rester dans la course aux places européennes s'ils l'emportent au Roazhon Park. Suivez le match au Roazhon Park à partir de 16h30, avec Léo Rozé et François Rauzy, puis avec Gaël Danic à partir de 17h.

