EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Stade Brestois avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais reçoit Brest pour la 5e journée de Ligue 1 ce mercredi (21h) au Roazhon Park. Les deux équipes ont été battues le week-end dernier, et vont chercher à se relancer. Suivez la rencontre en direct avec France Bleu Armorique.

Hamari Traoré et les Rennais veulent conserver leur invincibilité à domicile face à Brest

Après sa défaite à Lens samedi, le Stade Rennais va chercher à se relancer en Ligue 1. Pour la cinquième journée de championnat, les Rouge et Noir reçoivent le Stade Brestois pour un derby breton au Roazhon Park ce mercredi soir (21h). Des Brestois qui, malgré un recrutement intéressant cet été, sortent d'une déroute historique à domicile, avec in cinglant 0-7 infligé par Montpellier dimanche. Brest ne s'est plus imposé à Rennes depuis la saison 1986/1987, les Rennais vont tenter de faire durer cette invincibilité.

Suivez la rencontre en direct avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

Le direct radio

Le direct texte