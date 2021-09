EN DIRECT : Suivez Stade Rennais - Stade de Reims avec France Bleu Armorique

Rennes n'a plus battu Reims depuis la saison 2015-2016 en Ligue 1. Face à leur "bête noire", les hommes de Bruno Genesio devront faire mieux qu'il y a deux semaines à Angers (défaite 2-0), où l'équipe avait inquiété sur le plan offensif. Les Rennais seront privés d'Alfred Gomis, Dogan Alemdar, Jérémy Doku et Loïc Badé pour cette rencontre. Le match est à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 avec François Rauzy et Gaël Danic.

