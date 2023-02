EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Strasbourg avec France Bleu Armorique

Si le Stade Rennais a mauvaise mine à l'extérieur, il est dans une forme rayonnante au Roazhon Park : les Rouge et Noir y ont enchaîné neuf succès consécutifs en Ligue 1, un record dans l'histoire du club. Il y reçoivent Strasbourg ce mercredi soir (21h) pour tenter la passe de dix. Des Strasbourgeois entraînés depuis peu par un Liffréen amoureux du Stade Rennais, Mathieu Le Scornet, ancien adjoint de Julien Stéphan et qui a pris la suite en Alsace de l'entraîneur vainqueur de la coupe de France en 2019. Rennes sera privé de nombreux joueurs pour cette rencontre (Assignon, Traoré, Xeka, Terrier, Wooh et Kalimuendo). Suivez le match en direct avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

