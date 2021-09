EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Tottenham avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais reçoit Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions 2019, au Roazhon Park ce jeudi soir à 18h45. Pour l'occasion, France Bleu Armorique vous propose une soirée spéciale : dès 18h07, l'avant-match débute dans 100% Stade Rennais avec Gwendal Louvel et Delphine Seveno. François Rauzy et Gaël Danic seront au stade pour décrypter les enjeux, le jeu, et les forces en présence. Evan Lebastard sera aux abords du stade pour vous faire vivre l'ambiance de cette soirée européenne. Le match est à suivre en direct et en intégralité dès 18h45.

Le direct radio