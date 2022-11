EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Toulouse FC avec France Bleu Armorique

C'est la dernière rencontre avant la trêve de plus d'un mois en Ligue 1 pour laisser place à la coupe du Monde au Qatar : le Stade Rennais reçoit Toulouse ce samedi (21h) pour la 15e journée de championnat. Actuellement troisièmes, les Rouge et Noir ont besoin d'une victoire pour passer la trêve sur le podium. Les Toulousains sont eux en difficulté à l'extérieur depuis le début du championnat avec une seule victoire en six rencontres. Rennes peut enchaîner un 17e match sans défaites toutes compétitions confondues et étendre un peu plus sa série record. Suivez ce match avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

