EN DIRECT - Suivez Stade Rennais - Troyes avec France Bleu Armorique

Pour la 25e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit Troyes au Roazhon Park. Toujours dans la course pour l'Europe, les hommes de Bruno Genesio doivent s'imposer face à une équipe troyenne qui vient de recevoir une claque (5-1) à Brest le week-end dernier, et qui n'a qu'un point d'avance sur la dernière place du championnat. Les Rennais sont eux privés de plusieurs joueurs pour ce match : Romain Salin, Lesley Ugochukwu, Flavien Tait, Jérémy Doku, Loïc Badé, Kamaldeen Sulemena et Jérémy Gélin sont blessés, Jonas Martin est suspendu. Lorenz Assignon est lui incertain en raison d'une douleur à la cheville. Suivez cette rencontre avec France Bleu Armorique.

