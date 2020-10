EN DIRECT - Suivez TFC-Troyes sur France Bleu Occitanie

Le TFC reçoit l'ESTAC de Troyes ce samedi après-midi au Stadium pour la sixième journée de Ligue 2, et c'est à suivre sur France Bleu Occitanie. Après leur victoire probante contre Auxerre, les Toulousains doivent confirmer contre un cador du championnat.

C'est une victoire qui annonce de meilleurs lendemains. C'est en tout cas ce que doivent se dire les supporters du TFC après la victoire 3-1 face à Auxerre samedi 26 septembre. Le club renoue enfin avec le succès après un an de disette et lance officiellement sa saison. Il s'agit maintenant de garder une bonne dynamique, et cela passe forcément par un résultat contre Troyes ce samedi.

Un hommage à Brice Taton

Les Toulousains joueront devant un public très réduit, puisque les supporters des Indians Tolosa et de Forza Viola sont invités en tribune, malgré le huis-clos prononcé par le club.

Le TFC invite en effet ses plus fervents supporters en tribune pour rendre hommage à Brice Taton, ce supporter toulousain décédé il y a maintenant 11 ans le 17 septembre 2009, en marge du match de Ligue Europa entre le Partizan Belgrade et le TFC. Ce sera donc un huis-clos partiel pour le TFC, qui pourra compter à coup sûr sur les deux kops pour mettre un peu d'ambiance.

A suivre sur France Bleu

Avant-match dès 14h30 sur France Bleu Occitanie, suivi du coup d'envoi à 15h. Le match est bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne.