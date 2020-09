EN DIRECT : Suivez Toulouse-AJA (L2, J5) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Après son succès dans le derby face à Troyes, l'AJA veut enchaîner une deuxième victoire en championnat à Toulouse ce samedi (15h, 5e j. L2), alors que le TFC n'a plus gagné depuis presqu'un an. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.