EN DIRECT - TFC-Lens, retour à la réalité... Ou presque

Le TFC retrouve la routine de la Ligue 1 ce mardi soir face à Lens. Pour les Toulousains, déjà maintenus, l'occasion de fêter une nouvelle fois la victoire en Coupe de France.

ⓘ Publicité

Le TFC n'a plus de souci à se faire en championnat, avec 41 points au compteur. En revanche, les Lensois doivent s'imposer pour rester en course pour le titre avec Marseille et Paris. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.

La compo

Une cérémonie au coup de sifflet final

A la fin de la rencontre face au Racing Club de Lens, la Coupe de France sera présentée au public du Stadium. Une enceinte qui sera pleine à craquer ce mardi soir.

Le match

loading