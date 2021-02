EN DIRECT - Top 14 : suivez le choc La Rochelle-Toulouse

Le Stade Toulousain, battu à Lyon la semaine dernière, a perdu sa place de leader au profit de La Rochelle. Des Maritimes qui accueillent justement les Rouge et Noir ce samedi (21h05). Ce match en retard du Top 14 est à vivre en direct sur France Bleu Occitanie.

Le Stade Toulousain se déplace à La Rochelle ce samedi soir (21h05) pour ce match en retard de la 15e journée du Top 14. Après avoir vu sa série d'invincibilité s'arrêter la semaine dernière à Lyon, les hommes d'Ugo Mola ont l'occasion de reprendre leur place de leader en cas de victoire en Charente-Maritime.

Beaucoup d'absents, Kolbe en 10

Le Stade Toulousain doit faire sans ses internationaux (positifs au Covid ou non) : Dupont, Marchand, Mauvaka, Baille, Aldegheri, Tolofua et Ramos ne sont pas là. Plusieurs joueurs sont également à l'infirmerie. Notamment Sofiane Guitoune, Guillaume Marchand et Juan Cruz Mallia.

Cheslin Kolbe va donc jouer à l'ouverture ce samedi soir. Arthur Bonneval (remplaçant) fait lui son retour après une rupture du tendon d'achille l'été dernier. Première feuille de match pour Paul Mallez.

Le match en direct

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Occitanie.