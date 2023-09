EN DIRECT - Union Saint-Gilloise/ TFC : les supporters Toulousains mettent le feu à Bruxelles

Quatorze ans qu'ils attendaient ça ! Les Toulousains retrouvent ce jeudi 21 septembre la Ligue Europa. Le TFC entame donc sa campagne européenne face à l'Union Saint-Gilloise à Bruxelles, en Belgique. Un match qu'on vous fait vivre bien sûr sur en direct France Bleu Occitanie.

14 ans après, le TFC de retour en Coupe d'Europe

A quelques heures du coup d'envoi, prévu à 18H45, l'impatience est à son comble tant chez les joueurs que les supporters. En conférence de presse, ce mercredi, le milieu de terrain et capitaine de l'équipe toulousaine, Vincent Sierro - qui a joué une trentaine de matches de coupe d'Europe, notamment en Ligue des Champions, lorsqu'il évoluait en Suisse -, reconnaissait que pour beaucoup de joueurs c'est le début d'une nouvelle aventure : "pour la majorité des joueurs c'est leur premier match européen. Evidemment il y a de l'excitation, du plaisir et je pense qu'il faut utiliser ces sentiments positifs."

Du côté des supporters même excitation, si ce n'est plus ! La jeune génération n'a pas connu non plus les matchs européens avec le TFC. Ils étaient nombreux à faire le voyage cette semaine, près de 800 supporters sont à Bruxelles pour le match ce jeudi. Dans les rues bruxelloises, les Toulousains mettent l'ambiance ce jeudi.

15 heures : les supporters Toulousains se sont donnés rendez-vous dans le quartier de la Bourse, de la capitale Belge mais c'était sans compter le mauvais temps. Un déluge s'est abattu dans les rues bruxelloises.

16 heures : les supporters Toulousains ne se laissent pas abattre et se réfugient dans les bars bruxellois en attendant la fin du déluge.

16 heures 45 : une partie des supporters Toulousains rendent hommage à Brice Taton, supporter du TFC battu à mort en marge d'un match des Violets en 2009, à Belgrade en Ligue Europa.