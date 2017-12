VIDÉO - Mondial 2018 : suivez en direct le tirage au sort des poules (16h)

Le tirage au sort des groupes de la phase de poules du Mondial 2018 se tient ce vendredi après-midi en Russie, le pays-hôte. Suivez en direct vidéo la composition des huit groupes et notamment celui de la France. Événement planétaire à suivre sur l’antenne de France Bleu et francebleu.fr.

A quelle sauce les Bleus vont-ils être mangés ? Le tirage au sort des poules de la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) a lieu ce vendredi au Kremlin. à Moscou, la capitale russe.

Après la qualification des 32 pays, huit groupes de quatre équipes vont être composés en fonction des chapeaux. L'équipe de France de Didier Deschamps, tête de série, se trouve dans le pot 1 et est assurée d'éviter l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine ou encore la Russie dans la phase de groupe.

Suivez en direct vidéo le tirage au sort à partir de 15h55

La bonne étoile légendaire de "DD" va-t-elle encore briller lors du tirage au sort comme ce fut le cas pour les qualifications du Mondial 2018 et l'Euro 2016 ? Prudence même en cas de tirage a priori favorable : en 2002, la France de Zidane - championne du monde et d'Europe en titre - n'avait pas passé la poule composée par le Sénégal, l'Uruguay et le Danemark ni en 2010 avec l'Afrique du Sud, l'Uruguay et le Mexique.

La composition des quatre chapeaux*

Les nations sont placées dans les quatre chapeaux par ordre décroissant selon le classement FIFA d'octobre. Ainsi, les sept meilleures équipes ont rejoint le pays hôte, la Russie, dans le chapeau 1.

Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France

: Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

: Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

: Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du Sud, Arabie saoudite

* Selon la FIFA, deux nations d’une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, hormis celles issues de l’Europe, à raison de deux par groupe maximum.

